ROMA, 4 nov. – “Il sottosegretario alla Giustizia Ostellari oggi non ha risposto nel merito alla mia interrogazione sulla carenza di personale della Polizia Pentenziaria in Sicilia. Avevo chiesto se il governo intenda allargare la pianta organica in Sicilia perchè la Regione presenta un evidente squilibrio nella dotazione organica del personale di Polizia Penitenziaria rispetto ad altre regioni, se si considera il numero dei detenuti presenti sull’isola. Questo squilibrio crea un danno alla sicurezza e ai percorsi rieducativi dei detenuti. Invece il governo in aula alla Camera non ha parlato di eventuale ampliamento della pianta organica e si è limitato a esporre una serie di numeri su assunzioni presenti e future e, come fa sempre il governo Meloni, non ha detto quanti agenti andranno in pensione o sono impegnati in servizi esterni alle carceri, sottraendo così altre risorse al lavoro dentro le mura degli istituti penitenziari. Per fare un esempio, al Pagliarelli di Palermo mancano 131 agenti e oggi il sottosegretario Ostellari non mi ha detto che 131 nuove risorse presto verranno impiegate lì. Abbiamo solo sentito giri di parole e giri di numeri. Il governo continua a fare finta di non vedere queste cose, non fa i conti con la realtà che vive chi lavora in carcere, ignorare la dignità degli agenti ingiustamente chiamati a svolgere mansioni che non sono di loro competenza”.

Lo ha detto la deputata M5S Valentina D’Orso, capogruppo in commissione Giustizia, nella replica al sottosegretario Ostellari che rispondeva ad una sua interrogazione.