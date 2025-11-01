“Quella approvata ieri è una riforma storica della Giustizia, che segna una vittoria di civiltà per l’Italia intera e per tutti i cittadini che attendevano da decenni un sistema più chiaro, efficiente e equo.

Questa riforma, fortemente voluta da Forza Italia e dedicata all’indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi, realizza finalmente quel principio di separazione delle carriere che rappresenta il fondamento di un sistema giudiziario moderno e davvero garantista.

Avendo svolto il ruolo di Presidente della Camera Penale di Marsala, ho toccato con mano le criticità di un sistema in cui le funzioni di accusa e giudizio risultavano spesso confuse, con pregiudizio per la terzietà del giudice e l’effettività dei diritti della difesa.

Per questo sono certo che la riforma – con l’istituzione di due Consigli della magistratura distinti per pubblici ministeri e giudici, il sorteggio dei componenti e l’introduzione dell’Alta Corte – darà impulso concreto a una giustizia più giusta, che restituisce responsabilità e autonomia tanto alla magistratura inquirente quanto a quella giudicante.

Ora tocca ai cittadini, con il referendum confermativo, sancire definitivamente questo passaggio epocale. Noi saremo in prima linea, in Sicilia e in ogni territorio, per spiegare il valore di una riforma che non è contro qualcuno, ma a favore di tutti.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana