10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro – Lotto, in Sicilia vinti oltre 41mila euro

10eLotto, in Sicilia vinti 60mila euro

Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sull’isola sono stati vinti 60mila euro, così distribuiti: 50mila euro – colpo più alto di sabato 25 – in via Palermo a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, grazie a un 9 ‘Oro’, 5mila euro in via Vicenza a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 8 ‘Oro’ e altri 5mila euro sulla Strada Statale 115 a Rosolini, in provincia di Siracusa, grazie a un 7 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.

Lotto, in Sicilia vinti oltre 41mila euro

Esulta la Sicilia con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 41.540 euro. In viale Cortemaggiore a Gela, in provincia di Caltanissetta, premio da 13.500 euro grazie ad un terno; in Corso Umberto a Leonforte, in provincia di Enna, colpo da 22.500 euro, sempre con un terno, mentre in viale Michelangelo, a Palermo, centrata una vincita da 5.540 euro grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio 2025.