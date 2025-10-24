Bomba carta a Ferrandelli, Falcone (FI-PPE): «Vicini a Fabrizio e alla sua famiglia. Il suo impegno è apprezzato e non si fermerà»

Strasburgo, 23 ottobre – «Un grande abbraccio all’assessore all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e alla sua famiglia. Desidero esprimere la mia piena vicinanza e solidarietà dopo l’episodio di cui è stato vittima. Il suo impegno quotidiano nei quartieri, accanto ai cittadini e alle persone più fragili, è concreto, apprezzato e riconosciuto da tutti. Non sarà certo un atto criminale a fermare il lavoro di chi agisce con coraggio e serietà per migliorare la città. Di recente abbiamo avuto modo di collaborare con Ferrandelli durante la missione della Commissione Casa del Parlamento europeo a Palermo, trovando in lui un amministratore capace, preparato e profondamente legato al territorio, capace di offrire una visione chiara dei problemi e soluzioni praticabili. Siamo al fianco di Fabrizio Ferrandelli e dell’intera amministrazione del sindaco Roberto Lagalla nella difesa della legalità e nella promozione dei valori di inclusione e solidarietà». Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone.

Intimidazione Ferrandelli, Micciché: “Il coraggio non si ferma, bisogna andare avanti. Bravo Fabrizio sono con te”

Palermo, 23/10/2025: “L’ennesima prova di un metodo intimidatorio tipico di chi trae forza dal malaffare e tenta di condizionare chi lotta per la legalità. Questi atti non sono soltanto un attacco personale, ma un messaggio rivolto a tutti coloro che non chinano la testa. Però, è proprio in questi momenti che bisogna trovare ancora più coraggio e determinazione. Io sono con Fabrizio”. Lo afferma l’on. Gianfranco Micciché a seguito dell’intimidazione subita sotto casa dall’assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli.

Atto intimidatorio contro Ferrandelli, la solidarietà del M5S all’Ars

“Il movimento 5Stelle all’Ars esprime piena solidarietà all’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, oggetto di un vile atto intimidatorio. Nel condannare fermamente questa esecrabile azione vogliamo manifestare all’assessore la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento nel proseguire la sua azione volta al rispetto della legalità che nessuno può arrogarsi il diritto di bypassare con la violenza”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca