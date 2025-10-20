10eLotto: in Sicilia vinti 46mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nei concorsi di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “6” Oro regala 25mila euro (vincita più alta del concorso di sabato) a Rometta, provincia di Messina, in corso della Libertà. A questi si sommano 6.500 euro centrati in via Gianforma Mangione a Modica, in provincia di Ragusa, e tre colpi da 5mila euro l’uno realizzati, rispettivamente, in via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano (TP), in via Camillo Benso Conte di Cavour a Pachino (SR) e in corso Giuseppe La Masa a Trabia (PA). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.

condividi su: