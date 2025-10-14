15 Ottobre 2025
Home “Sublime”: l’arte sacra del guatemalteco Chrispapita emoziona Roma

Related Stories

Taiwan e Vaticano uniti dall’arte: inaugurata la mostra “GLORIA: Opere Religiose e di HOPE dell’artista taiwanese Hsieh Sheng-Min” 

Taiwan e Vaticano uniti dall’arte: inaugurata la mostra “GLORIA: Opere Religiose e di HOPE dell’artista taiwanese Hsieh Sheng-Min” 

22 Settembre 2025
Agrigento – Uno strappo nel cielo di carta

Agrigento – Uno strappo nel cielo di carta

20 Settembre 2025
“War Street – L’inganno demokratico”: il nuovo libro di Antonio Evangelista

“War Street – L’inganno demokratico”: il nuovo libro di Antonio Evangelista

20 Agosto 2025

Leggi anche

“Sublime”: l’arte sacra del guatemalteco Chrispapita emoziona Roma

“Sublime”: l’arte sacra del guatemalteco Chrispapita emoziona Roma

14 Ottobre 2025
Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

Scuola: Chinnici (PD Sicilia), servizio ASACOM garantito fino a dicembre grazie a nostro emendamento

14 Ottobre 2025
Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

Tentato femminicidio a Canicattini Bagni, Gilistro (M5S Ars): “Ulteriore episodio di una società che ha perso i propri riferimenti”

14 Ottobre 2025
PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

PALERMO, MORFINO (M5S): SUBITO INFORMATIVA PIANTEDOSI SU EMERGENZA SICUREZZA

14 Ottobre 2025