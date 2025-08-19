[Sicilia] Milazzo. “L’ospedale si doti di RNM a noleggio” La proposta di De Leo (FI)

“In attesa dei fondi e dei tempi amministrativi necessari per le procedure di acquisto di una nuova risonanza magnetica, ritengo indispensabile che l’ospedale di Milazzo sia dotato in tempi rapidi di un apparecchio anche a noleggio, così da garantire ai cittadini un servizio diagnostico essenziale e ridurre disagi e liste d’attesa.” Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Alessandro De Leo, che invita il direttore dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ad attivarsi con urgenza. “Non possiamo permettere che l’assenza di questo presidio diagnostico penalizzi ulteriormente il territorio e costringa i pazienti a rivolgersi altrove. La sanità pubblica locale – conclude De Leo – deve garantire tempi rapidi e servizi di qualità.”

condividi su: