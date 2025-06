“Confido in un intervento del Governo regionale affinché in tempi brevi si sblocchi la vicenda del dragaggio del porto di Tremestieri, il cui prolungarsi nel tempo ha un impatto negativo sulla città di Messina, sulla sua vivibilità e sulla sua economia”.

Lo dichiara Alessandro De Leo, deputato regionale di Forza Italia, annunciando una interrogazione al Presidente Schifani e all’Assessore Savarino, per chiedere chiarimenti sullo stato della pratica di autorizzazione dei lavori.

“Si tratta – ricorda De Leo – di un intervento urgente, dopo l’insabbiamento di uno scivolo verificatosi a inizio anno, che ha costretto la struttura a operare a mezzo servizio, deviando il traffico pesante verso il centro cittadino.”

“Conscio dell’attenzione che il Presidente Schifani ha posto proprio al tema dell’accelerazione delle autorizzazioni – afferma De Leo – sono certo che anche in questo caso il CTS riconoscerà l’urgenza di sbloccare questi lavori.

Sarebbe anche opportuna una riflessione più complessiva sulla procedura da adottare quando si tratta, come in questo caso, di una tipologia di intervento che comunque va ripetuto nel tempo per garantire la fruibilità dell’area portuale.”