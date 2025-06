PALERMO, 04/06/2025. – “Quella messa in atto contro Angelo Cambiano dalla testata agrigentina Reportsicilia.it è una bassa opera di ‘mascariamento’ contro la quale il nostro deputato e amico Angelo, giustamente, si tutelerà nelle opportune sedi giudiziarie. Definire Angelo, che non è nemmeno indagato, protagonista di un sistema che ha gestito l’emergenza idrica agrigentina e sulla quale si sono accesi i riflettori della magistratura non sta né in cielo né in terra. L’unica sua colpa? Aver diligentemente svolto la sua attività di parlamentare presentando un emendamento per placare la sete dell’Agrigentino con la realizzazione di un dissalatore a Licata”.

Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore del M5S in Sicilia.