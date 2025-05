Palermo 29 maggio 2025 – “La manifestazione odierna di CGIL Sicilia e Partito Democratico mostra sensibilità al tema dell’inefficienza del sistema sanitario in Sicilia ed alla necessità del suo potenziamento. È assolutamente necessario stare dalla parte dei cittadini che ogni giorno subiscono ritardi e disservizi. Anche per questa ragione abbiamo invitato gli stessi soggetti e le rappresentanze politiche alternative alle destre di Schifani e Meloni, alla grande manifestazione ‘Sanità X tutti’ che stiamo organizzando a Palermo per il 15 giugno. Ci aspettiamo una massiccia partecipazione da parte della cittadinanza e di tutti quei soggetti che a vario titolo ritengono inderogabile un totale cambio di passo sulla gestione sanità nella nostra regione”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell’ARS Nuccio Di Paola, a proposito della grande manifestazione denominata “Sanità X tutti” in programma a Palermo il 15 giugno.