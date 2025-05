La deputata pentastellata catanese punta il dito contro l’immobilismo del governo regionale. “Tagliati fondi per infrastrutture, mobilità penalizzando l’alta velocità, e Province: è l’ennesimo scippo al nostro territorio per cui chiederò un chiarimento urgente in Aula. Il governatore Schifani difenda con forza la Sicilia” ha dichiarato Lidia Adorno.

PALERMO – “Il definanziamento di ben tre miliardi destinati alla Sicilia rappresenta un fatto gravissimo che penalizza ancora una volta la nostra regione, già fortemente provata da anni di ritardi infrastrutturali. Solo con l’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, sono stati cancellati 900 milioni di euro destinati a progetti di manutenzione e mobilità, colpendo duramente quattordici interventi tra Comuni e Liberi Consorzi, tra cui quelli previsti lungo l’asse Palermo-Catania.

Tra le penalizzazioni più gravi si segnala l’estromissione dal PNRR di due tratti fondamentali della linea ferroviaria dell’alta velocità Palermo-Catania: il segmento Dittaino-Catenanuova, per il quale erano stati previsti 588 milioni di euro, e 13 dei 15 chilometri del tratto Dittaino-Enna, finanziato con quasi 594 milioni. A questi si aggiunge anche il definanziamento del bypass ferroviario di Augusta, da 116 milioni, senza alcuna indicazione su tempi e modalità di eventuale rifinanziamento.

È evidente che il governo Meloni, con la complicità del ministro Salvini, continua a trattare la Sicilia come una riserva da cui attingere fondi per poi riallocarli altrove, secondo logiche che nulla hanno a che fare con l’equità territoriale. E il governatore Renato Schifani cosa fa? Guarda da spettatore. Un nuovo smacco da parte di un alleato di governo che, ancora una volta, decide a proprio piacimento il destino di risorse fondamentali, penalizzando di fatto tutti i siciliani.

Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare urgente. Prendendo atto di quello che è accaduto, vogliamo sapere cosa intende fare il presidente Schifani. I 3 miliardi devono tornare nella disponibilità della Regione Siciliana. Il governatore tenga alta l’attenzione e difenda con fermezza le prerogative della Sicilia. Qualsiasi presidente di regione dovrebbe opporsi a simili penalizzazioni. Non possiamo restare in silenzio mentre si smantellano, tramite il trasferimento altrove di fondi legittimamente destinati alla Sicilia, progetti essenziali per lo sviluppo e per la tenuta del nostro territorio”. Lo ha dichiarato Lidia Adorno, parlamentare Ars del M5S, intervenendo sul taglio dei fondi annunciati dal Ministero delle Infrastrutture, per 3 miliardi di euro complessivi che penalizzeranno la Sicilia.