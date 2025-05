ROMA – Al secondo giorno di Conclave è arrivato il nuovo Papa. Il prescelto – a sorpresa – è Robert Francis Prevost che ha scelto il nome papale di Leone XIV. Il cardinale statunitense, riporta Agipronews, era in ascesa nelle ultime ore, ma all’ultimo rilevamento era visto come un outsider dai bookmaker britannici di William Hill che lo offrivano come nuovo Papa a 50 volte la posta. Anche nelle giocate totali Prevost partiva dalle retrovie: il nuovo Pontefice era inserito nel gruppo ‘altro’ che complessivamente aveva raccolto meno del 25% delle preferenze.

