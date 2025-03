Incidente braccianti. Cordoglio del M5S all’ARS

Palermo 17 marzo 2025 – “Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS esprime profondo cordoglio per i tre braccianti che oggi hanno perso la vita in un incidente stradale tra il Catanese ed il Siracusano. Un fatto che rimarca purtroppo le disastrose condizioni in cui versano le nostre strade interne. Non passa giorno in cui una famiglia pianga a causa di un incidente stradale. Ai familiari delle vittime e ai sette feriti, giunga il nostro sincero abbraccio”. Lo dichiarano i deputati Cinquestelle a proposito del tragico incidente avvenuto sulla SS 194 all’altezza di Carlentini nel Siracusano in cui hanno perso la vita tre braccianti agricoli e sette persone sono rimaste ferite nello scontro tra un autocarro ed un minivan.

