“LE VILLE DI AGRIGENTO”: TESTIMONIANZA DI UNA CITTA’ PROVVISORIA E RAPINATA DAGLI “INVISIBILI”

Di Diego Romeo

Un libro burocraticamente impeccabile, metodico, documentato distaccato e spiegato. Un libro di denuncia, fortemente critico, dirompente e ricco di notizie storiche accompagnate da immagini uniche. La storia delle ville di Agrigento tra fatti e misfatti. Verde pubblico inghiottito, scomparso per fare spazio al dio cemento protagonista dell’abusivismo edilizio pubblico e privato. L’autore ( Paolo Cilona) racconta le vicende delle ville comunali e del verde pubblico seguendo un filo logico in ordine di tempo. İnizia con la Villa Garibaldi ex villa Maria Teresa d’Asburgo per raccontare alla fine l’ultimo scempio quello riguardante villa del Sole. Sono tante le ville agrigentine che hanno subito le colate di cemento. Pagina dopo pagina, caso dopo caso, l’autore racconta la triste storia del Parco dell’Addolorata, nonché delle ferite inferte alle ville: Cavetta, Maggiotto, Bonfiglio e di quelle lasciate in abbandono come Pertini, Belvedere Arancio, e a quella piccola intitolata al compianto prof. Giuseppe Jannuzzo. Salvo poche persone la stragrande maggioranza degli agrigentini si è sempre chiusa nel detto fatalistico:”Munnu è statu e munnu è” come dire che siamo tutti colpevoli e che non c’è nessun colpevole. No, ci sono state e ci sono le responsabilità degli organi preposti alla difesa e alla tutela del bene pubblico. İl libro sarà presentato venerdì 7 marzo alle ore 16 sala Zeus Palacongressi. İ relatori ufficiali sono i deputati Giovanna Iacono e Ismaele La Vardera che attorno alla villa del Sole hanno presentato apposite interrogazioni rispettivamente alla Camera dei deputati e all’Assemblea regionale siciliana. İnoltre, interverranno il Dr. Pippo Di Falco e l’agronomo direttore della Kolimbetra Dr. Giuseppe Lo Pilato. İ lavori saranno coordinati dalla giornalista Margherita Trupiano.