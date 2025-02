[Sicilia] Al Dipartimento LUMSA di Palermo “Profili giuridici dei processi di ritorno delle donne migranti”

l Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione di Palermo ospita il 21 febbraio 2025 il convegno “Profili giuridici dei processi di ritorno delle donne migranti. Un confronto tra il diritto e la sociologia”, incontro scientifico organizzato nell’ambito del progetto di ricerca “WE PROPOSE. Processes, policies and networks in support of women’s returnees to Tunisia and Morocco” (P20224T9MP), vinto dall’Università LUMSA e operativo in partnership con le Università di Bologna e Catania, in virtù del finanziamento Prin-PNRR. Il convegno si terrà nell’Aula magna della sede di Via Parlatore 65, a Palermo. Sarà possibile seguire il convegno anche in remoto attraverso Google Meet (qui il link diretto).

L’incontro, che sarà aperto dai saluti di Giampaolo Frezza (direttore del Dipartimento GEC), di Alessandro Dagnino (Assessore all’Economia della Regione Siciliana) e di Roberto Lagalla (sindaco della città Metropolitana di Palermo), ha l’obiettivo di individuare gli aspetti salienti dei profili giuridici riguardanti il diritto dell’immigrazione, con particolare attenzione alle migrazioni femminili e alle migrazioni di ritorno. Nel corso degli interventi in programma e di una successiva discussione nella forma di una tavola rotonda il convegno esplorerà alcuni temi salienti del progetto di ricerca. Quali aspetti ostacolano i rientri? Quali innovazioni possono essere suggerite al legislatore per sostenere le decisioni di rientrare? Quali ostacoli incontrano le donne migranti?

Al Convegno partecipano diversi accademici di atenei nazionali e tra questi i professori della LUMSA Gabriele Carapezza Figlia, Consuelo Corradi (Principal Investigator di WE PROPOSE) e Umberto Di Maggio.