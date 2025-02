Stm: Damante (M5S), ‘Etna valley è in crisi, dov’è Urso?

Catania 20 febbraio 2025 – “Venerdì 28 febbraio parteciperemo all’assemblea indetta dalle sigle sindacali, ma nel frattempo ci chiediamo: che fine ha fatto Adolfo Urso? E’ forse impegnato in qualche altra sortita a casaccio contro il Green deal? Oppure sta piangendo sul latte versato in questi 23 mesi di tracollo italiano della produzione industriale?”.

Così la senatrice Ketty Damante del Movimento 5 stelle a proposto della vertenza STM.

“Forse il ministro, sempre più ‘killer’ delle imprese italiane – aggiunge l’esponente del M5S – non ha piena contezza di quanto la produzione di semiconduttori sia strategica per il futuro del Paese. In Sicilia un eventuale disimpegno di Stm dall’Etna Valley rischia di avere un impatto sociale devastante, ed è necessario che il governo ci metta la faccia. Urso dovrebbe venire il 28 ad ascoltare i lavoratori: non gli farebbe male, visto che finora ha quagliato ben poco sui tavoli industriali di crisi” – conclude la senatrice siciliana.