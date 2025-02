A Spazio Cultura è Tempo di Poesia con Juan Colón

Febbraio 20 | 17:30 – 19:30 CET

Spazio Cultura Libreria Macaione

Giovedì 20 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Juan Colón Poeta, storico, saggista e narratore domenicano. Autore di diversi libri di testo sulla Storia Universale, in uso nel sistema educativo dominicano, e altrettanti di poesia e narrativa. Presidente dell’Academia Norteamerica de Literatura Moderna Internacional, capitulo Republica Dominicana. Ambasciatore della Pace nel Mondo, nominato dal Circolo ambasciatore per la ace, sede di Ginevra (Svizzera) e di Parigi.

Per l’occasione verranno presentate le sue raccolte di poesie tradotte da M. Fernández e pubblicate in italia da Rayuela Edizioni, casa editrice fondata dall’Associazione Milano Festival Letteratura: Miracolo della Luce e le Mani del silenzio opera vincitrice del Premio Internazionale di Poesia Città di Milano.

A dialogare con l’autore saranno il medicartista Salvatore Nocera Bracco, il libraio Nicola Macaione e tutti i presenti che lo desiderano.

Per conoscere meglio il poeta: https://rayuelaedizioni.it/collections/juan-colon