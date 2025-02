Lotto, in Sicilia premi per oltre 125mila euro

Festeggia la Sicilia grazie al Lotto nelle estrazioni di venerdì 14 e sabato 15 febbraio: come riporta Agipronews, centrato un premio da oltre 55mila euro a Sciacca, in provincia di Agrigento (vincita più alta del concorso di venerdì), presso il punto vendita di Via Miraglia Accursio, grazie a una quaterna Oro, tre terni Oro e tre ambi Oro sulla ruota di Palermo. A questi si aggiungono 47.500 euro a Catania (presso l’esercizio di Via San Giovanni Battista) con un terno e tre ambi su Palermo, oltre 23mila euro ad Erice (TP), nel punto vendita di Via Madonna di Fatima, 13.500 euro a Partinico (PA), presso l’esercizio di Corso dei Mille, e oltre 11mila euro a Gela (CL) nel punto vendita di Via Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro, per un totale di 186,4 milioni di euro da inizio 2025.

10eLotto, Sicilia: vincite per 70mila euro

La Sicilia festeggia grazie al concorso del 10eLotto di venerdì 14 febbraio: come riporta Agipronews, centrate vincite per un valore complessivo di 70mila euro distribuite tra: 50mila euro a Caronia, in provincia di Messina (nel punto vendita di Via Brin) con un 9 Oro e 20mila euro a Corleone, in provincia di Palermo (presso l’esercizio di Via Bentivegna) con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 528,4milioni da inizio anno.