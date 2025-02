Licata, On. Cambiano: “Fondi per rotonde, strade e scuole”

Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono diventati ufficiali gli emendamenti presentati dall’Onorevole Angelo Cambiano nell’ambito dell’approvazione del maxi emendamento della manovra finanziaria, che prevedono interventi in favore della città di Licata. Un risultato importante, che segna un passo decisivo verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi sul territorio.

1) 300 mila euro per le rotonde di accesso in città

Ammontano a 300 mila euro le somme destinate alla realizzazione di rotatorie e svincoli strategici di accesso a Licata. A intervenire saranno in particolare la Via Gela, lo svincolo Caterlippe e la via Palma. Questo stanziamento, voluto fortemente dall’Onorevole Cambiano, ha l’obiettivo di risolvere il deficitario grado di sicurezza stradale che, negli ultimi anni, ha causato tragici incidenti, specialmente in queste aree ad alta pericolosità.

“Si tratta di un intervento tanto atteso e finalmente dovuto alla comunità licatese – commenta l’Onorevole Cambiano. È una risposta concreta a una necessità urgente del nostro territorio, che continua a essere teatro di tragedie causate da incidenti stradali. Questi fondi sono un primo passo e consentiranno di avviare l’iter procedurale per la realizzazione delle opere. La sicurezza stradale è una priorità che non può essere assolutamente più rimandata.”

2) 50 mila euro per il rifacimento del manto stradale

Inoltre, nell’ambito delle risorse previste per il miglioramento delle infrastrutture comunali, l’Onorevole Cambiano ha ottenuto un ulteriore contributo di 50 mila euro per il rifacimento del manto stradale a Licata. A queste somme si aggiungono, infatti, i 100 mila euro stanziati nella manovra finanziaria del 2024, già ricevuti dal Comune grazie al decreto assessoriale DDG n. 1669.

“Questi fondi sono un ulteriore contributo per il nostro Comune, che da troppo tempo è alle prese con numerose criticità legate alla viabilità interna- sottolinea Cambiano. Dopo l’intervento dello scorso anno, con il rifacimento di molte strade cittadine, continuo il lavoro per garantire una viabilità più sicura e più funzionale per tutti i licatesi.”

3) 150 mila euro per la manutenzione delle palestre Marconi e Serrovira

Altro intervento significativo riguarda il settore scolastico: 150 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre delle scuole “Maria Anna Serrovira” e “Marconi”. L’importante contributo, ottenuto sempre grazie all’impegno dell’Onorevole Cambiano, ha come obiettivo quello di garantire ambienti scolastici sicuri e adeguati per la formazione dei ragazzi.

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione di questo emendamento”– dichiara l’Onorevole. Le nostre scuole e, in particolare, le palestre, devono essere ambienti sicuri, sani e funzionali. I nostri bambini e ragazzi meritano di crescere e di apprendere in luoghi che favoriscano non solo il benessere, ma anche la sicurezza.”

Tali risultati, ottenuti dall’impegno profuso da parte dell’Onorevole, rappresentano un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di vita a Licata. Tra sicurezza stradale, manutenzione delle infrastrutture e potenziamento delle strutture scolastiche, il territorio licatese vedrà realizzarsi importanti opere che andranno a beneficio della comunità locale.

Gli interventi, che si aggiungono a quelli approvati nelle precedenti manovre finanziarie, sottolineano l’impegno costante, l’attenzione e la dedizione che l’Onorevole Cambiano ha riservato a Licata, sua città, in tutto il suo mandato. Un impegno che, da sempre, ha avuto come priorità il miglioramento delle condizioni di vita della sua comunità, senza mai venire meno al suo amore per Licata.