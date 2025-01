PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE: ACTIONAID LANCIA UN BANDO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE

Il secondo bando, nell’ambito del progetto NORA – Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence, co-finanziato dall’Unione europea, mette a disposizione complessivamente oltre 1 milione 890 mila euro. Scadenza entro le ore 13.00 del 22 marzo 2025.

Giovedì 23 gennaio alle 11.30 un webinar online per le organizzazioni interessate

Link al bando

22 gennaio 2025 – ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto NORA – Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence,co-finanziato dall’Unione europea, intendono valorizzare e rafforzare le competenze delle organizzazioni della società civile, impegnate in prima linea nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

Dopo il bando 2024 rivolto alle aree interne e remote del territorio italiano (Comuni delle Aree SNAI), questo nuovo bando si rivolge a tutto il territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di oltre 1 milione 890 mila euro per le organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. In particolare, saranno sostenuti interventi di prevenzione primaria e contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere; sostegno a donne che subiscono violenza di genere, con particolare riguardo a forme di violenza meno considerate o emergenti (es. mutilazioni genitali femminili, violenza digitale, donne in fuga da conflitti armati); supporto all’empowerment socioeconomico di donne in fuoriuscita da percorsi di violenza.

Al presente bando possono partecipare enti del terzo settore non societari, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati non ETS che operano che operano in tutta Italia (a livello nazionale e/o regionale e/o locale).

Maggiori informazioni sulle finalità, gli specifici criteri di ammissibilità ed eventuali chiarimenti saranno condivisi giovedì 23 gennaio alle ore 11.30 durante l’incontro pubblico online al presente link .

Il bando si inserisce all’interno del progetto NORA- Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence, co-finanziato dall’Unione Europea. Il progetto sarà portato avanti da ActionAid International Italia E.T.S. e dalla Fondazione Realizza il Cambiamento.

ActionAid

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata in Italia e in 44 Paesi. Da oltre 40 anni ActionAid si batte al fianco degli individui e delle comunità più povere e marginalizzate, scegliendo di schierarsi dalla loro parte perché consapevole che per realizzare un vero cambiamento sociale è necessario uno sforzo collettivo di solidarietà e giustizia. Un mondo equo e giusto per tutti: è questa la visione da cui ActionAid trae ispirazione e forza vitale. Per rendere questa visione del mondo una realtà concreta, ActionAid si è data una mission specifica da perseguire nei prossimi 10 anni: lavorare per promuovere e animare spazi di partecipazione democratica e per coinvolgere persone e comunità nella tutela dei propri diritti; collaborare a livello locale, nazionale e internazionale per realizzare il cambiamento e per far crescere l’equità sociale, migliorando la qualità della democrazia e sostenendo così chi vive in situazioni di povertà e marginalità. www.actionaid.it

Fondazione Realizza il Cambiamento

Fondazione Realizza il Cambiamento (FRIC) è una fondazione senza fini di lucro costituita nel 2016 con l’obiettivo di intervenire in aree di particolare fragilità sociale, promuovendo i diritti, la mobilitazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la promozione dell’accountability (con un particolare focus sul territorio italiano), lavorando in networking e stringendo partnership con altre associazioni internazionali, nazionali e locali.