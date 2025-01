Di Paola e De Luca (M5S): ”No della Consulta al referendum sull’autonomia differenziata non ci preoccupa. Legge già fatta a pezzi dalla Corte. Com’è ora è inapplicabile”

Il “No” della corte Costituzionale al referendum sull’autonomia differenziata non ci preoccupa. La legge era stata già fatta a pezzi dalla Consulta a Novembre, così com’è ora è inapplicabile. Roma dovrà tornare a metterci le mani, ma dovrà farlo dentro i paletti molto stretti messi dalla Corte, il che cambia parecchio”.

Lo affermano il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola e il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Coloro che esultano per questo pronunciamento, considerandolo una vittoria – commentano – fanno ridere, visto che il ddl Calderoli, già un obbrobrio in partenza, era diventato uno zombie, come qualche Costituzionalista l’ha definito, dopo Novembre. Schifani ora smetta la casacca di partito e indossi, una volta tanto, quella della Sicilia, come non ha fatto in sede di conferenza Stato-Regioni, quando il suo governo ha dato l’ok al pessimo disegno di legge partorito da Calderoli. La Scuola e, soprattutto, la Sanità sono alla canna del gas in Sicilia, non permetta più operazioni come questa che potrebbero mettere una pietra tombale sopra a questi settori solo per obbedire a bassi ordini di scuderia”.

