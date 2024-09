L’UGL scende in campo: “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo” a Palermo il 27 settembre

L’UGL scende in campo: “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo” questo è lo slogan programmato con una mobilitazione nazionale finalizzata ad una finanziaria sociale con una serie di proposte riguardanti l’aumento degli stipendi e delle pensioni, sostegno delle famiglie e lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro. A Palermo l’UGL l’Unione Territoriale del Lavoro del capoluogo regionale sarà in Piazza Castelnuovo di fronte il Teatro Politeama,nel cuore del centro storico, venerdì 27 settembre a partire dalle ore 9,30.

