I fari del M5S all’Ars sull’incarico al chirurgo della Cardiochirurgia pediatrica del Civico, scattano un’interrogazione, un accesso agli atti e un’audizione in commissione”

Un’interrogazione parlamentare, una richiesta accesso agli atti relativa all’ispezione assessoriale al Civico e una richiesta di audizione in commissione sanità all’Ars: sul caso del conferimento al dottor Fabrizio De Rita dell’incarico di direttore della Cardiochiurgia pediatrica del Civico si accedono i riflettori del M5S all’Ars, che vuole vederci chiaro su una vicenda finita anche sotto i riflettori della stampa.

“Sulla questione- dice il capogruppo Antonio De Luca- primo firmatario dell’interrogazione depositata in queste ore – vogliamo andare a fondo. Già ad agosto avevamo presentato un’altra interrogazione per conoscere se e quali provvedimenti erano stati presi in riferimento al decesso del piccolo Cristian Trapani alla Cardiochirurgia pediatrica di Palermo, il 6 aprile scorso, e quali siano le condizioni del servizio erogato dal reparto. In quel mese il dottor De Rita, secondo notizie riportate dalla stampa, avrebbe operato nella struttura”.

“La recente storia del dottor De Rita – afferma Antonio De Luca – secondo quanto appreso dalla stampa- e secondo le carte in nostro possesso appare un tantino travagliata. Gli esiti della procedura selettiva che hanno portato alla sua nomina a dirigente della Cardiochirurgia pediatrica sono stati annullati dal Tar Sicilia. Successivamente, a De Rita è stato conferito dall’Arnas Civico l’incarico libero professionale di medico in seno alla cardiochirurgia pediatrica dopo un avviso pubblico di cui De Rita è risulto unico candidato. Intanto, su De Rita è piovuta una nuova tegola. Come riportato da Repubblica infatti il medico sarebbe stato radiato per molestie sessuali (‘sexual harassment’) nei confronti di una collega di Newcastle, dopo essere stato sotto processo”.

Con la nuova interrogazione il capogruppo M5S chiede tra le altre cose al presidente della Regione Schifani e all’assessore alla Sanità Volo “se la governance dell’Azienda fosse a conoscenza del procedimento disciplinare instaurato dall’autorità britannica nei confronti del dottor De Rita al momento della candidatura dello stesso e/o al momento della sua nomina a direttore, successivamente revocata a seguito di una sentenza del Tar e se il Dottor De Rita abbia dichiarato la pendenza di procedimenti disciplinari nella candidatura avanzata. I deputati Cinquestelle chiedono anche “quali siano gli esiti dell’ispezione compiuta dall’assessorato in ordine all’attività della Cardiochirurgia pediatrica del Civico”.

“Parallelamente – conclude Antonio De Luca – abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti per avere copia di tutti i documenti dell’attività ispettiva svolta dall’assessorato presso il reparto di Chirurgia pediatrica del Civico e di ogni atto redatto dagli ispettori. Nei prossimi giorni, inoltre, chiederò anche che della vicenda si occupi la commissione salute dell’Ars, al cui presidente chiederò la convocazione di un’audizione ad hoc”