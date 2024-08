“Solidarietà ad Arianna Meloni. Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è l’effluvio di parole come coltelli di una penna sinistra, parole tra l’altro che non fanno bene alla democrazia, ma soprattutto ad Arianna e alla sua famiglia, che prima di essere una politica è una donna e una mamma”. Così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata Presidente dell’InCE.

“Parole mosse esclusivamente dall’intento di smascherare il nulla che si macchiano di un’ignominia ben più grande: la menzogna. La stampa dovrebbe perseguire il fine più alto: informare. Perseguire il fine opposto lede non solo alla stabilita della nazione, ma soprattutto alla serenità della famiglia Meloni all’intento di costruire una democrazia più giusta che fa bene ai cittadini e non li riempie invece di menzogne- come queste penne sinistre e poco amiche- confondendoli – così conclude il deputato di Fratelli d’Italia.