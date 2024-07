Morti due vigili del fuoco a Nova Siri. Costanzo (Ugl Basilicata):”Onore a loro”

“Grande è il nostro dolore per la morte dei due vigili del fuoco, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino entrambi 45enni di Matera, mentre erano impegnati a spegnere un incendio a Nova Siri e stavano cercando di soccorrere una famiglia la cui abitazione era stata lambita dal fuoco. Attendiamo, come sempre fiduciosi nelle Istituzioni e negli Uomini dell’Arma dei Carabinieri egregiamente coordinati dal capitano Roberto Rampino della Compagnia di Policoro, che venga fatta piena luce e chiarezza in via ufficiale sulle dinamiche dell’accaduto”.

Lo dice la Segretaria Regionale dell’Ugl Basilicata Florence Costanzo.

“Vicinanza alle famiglie che hanno subito queste gravi perdite. Sono giorni difficili in Basilicata per i roghi, il caldo e la siccità, tale tragedia addolora l’intera comunità lucana e come Ugl Basilicata non possiamo che rendere onore a chi, ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita a servizio degli altri come accaduto nei tragici fatti di Nova Siri. Una tragedia inaspettata che sconvolge l’intera famiglia dei vigili del fuoco, i nostri Eroi nazionali che meritano attenzione e rispetto. Giusto definirli Eroi – conclude Costanzo -: Lasalata e Martino, che erano in servizio al distaccamento di Policoro del Comando provinciale di Matera, sono morti avvolti dalle fiamme mentre si stavano avvicinando a un casolare di campagna, dove era stata segnalata la presenza di una famiglia con una persona disabile”.

Potenza, 18 luglio 2024