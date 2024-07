“L’approvazione del Ddl Nordio è una tappa fondamentale del percorso che porterà questo governo a riformare completamente la giustizia nel nostro Paese. Una volontà che non ha nulla di punitivo nei confronti di nessuno ma che vuole restituire al Paese e ai cittadini un sistema giudiziario più equo ed efficiente”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. “Grazie all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio – prosegue -, l’Italia da oggi potrà ricominciare a correre sulla via dello sviluppo e della crescita liberandosi di una zavorra che poneva un grosso limite all’azione dei sindaci e degli amministratori locali. Anche sul fronte delle intercettazioni oggi il nostro Paese fa un importante passo avanti, introducendo importanti garanzie per i soggetti terzi estranei alle indagini. Un tema per cui si è sempre battuta Forza Italia e che ci auguriamo possa finalmente chiudere il triste capitolo delle macchine del fango azionate in questi anni indiscriminatamente. E’ un altro tassello che dedichiamo al nostro grande presidente Berlusconi”, conclude.

