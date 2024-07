E’ tutto pronto per la 4^ Edizione della Sagra del Cacciatore, la sagra che promuove la vera figura del cacciatore.

Viene organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Comitini, con la Federazione Siciliana della Caccia e con l’Associazione Nazionale Libera Caccia.

Si comincia il 20 luglio con la Master Class – vini top rossi siciliani a cura dell’enologo Gianni Giardina con in abbinamento specialità di cacciagione e selvaggina a cura di Pietro Macaluso Griller (evento ad invito).

Si continuerà alle ore 18:30 con il convegno “La caccia presente e futuro” – Il cirneco dell’Etna cane autoctono siciliano, all’interno dello storico Palazzo Bellacera.

Domenica 21 luglio, dalle 17:30 in Piazza Umberto I apertura del mercatino del cacciatore con degustazioni dei prodotti tipici locali, mostra cinofila, dimostrazione di falconeria, esibizione cinofila e giochi in piazza “Centra il cinghiale”.

Sempre per domenica 21 luglio, in Piazza Bellacera è previsto anche uno spettacolo musicale a cura di H Mora Band e uno spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo. Sarà possibile anche cenare in piazza.

Il tutto sarà concluso con uno spettacolo di giochi pirotecnici.

