10eLotto, a Niscemi (CL) vinti 100mila euro – Lotto, in Sicilia vincite per oltre 27mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. A Niscemi (CL), riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha portato a casa 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, in Sicilia vincite per oltre 27mila euro

Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di venerdì 27 ottobre, come riporta Agipronews, la regione ha fatto registrare vincite totali per oltre 27mila euro. A Catania vinti 12.450 euro, mentre a Palermo un giocatore ha messo in tasca 9.500 euro e ad Aci Bonaccorsi (CT) si è registrata una vincita da 5mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 964,5 milioni di euro in questo 2023.

