Commissione Antimafia allo Sperone, Schillaci (M5S): “La scuola c’è, ma non basta: servono centri di aggregazione per togliere i ragazzi dalla strada”

“La scuola c’è, quello che manca è tutto il resto. Servono centri di aggregazione che tolgano i ragazzi dalla strada, impegnandoli in laboratori teatrali, musicali e nello sport, potente strumento di inclusione sociale. Oggi allo Sperone, ospitati dalla dirigente Antonella Di Bartolo, un ottimo confronto per elaborare proposte da attuare in tempi brevi perché l’emergenza crack si sta diffondendo capillarmente sul territorio siciliano e in quanto fenomeno complesso abbisogna di un approccio sinergico e variegato. Le famiglie non possono essere lasciate sole, occorrono comunità terapeutiche e centri di ascolto con competenze specifiche”.

Lo ha affermato la deputata regionale M5S Roberta Schillaci, componente della commissione Antimafia dell’Ars, a margine della trasferta della commissione al plesso Puglisi dell’Istituto comprensivo statale “Sperone-Pertini”.

