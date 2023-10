Roma, 19/10/2023: “Prevenzione, informazione e diagnosi precoce. Sono i tre fari che devono guidarci nella lotta contro il cancro al seno, un male terribile ma dal quale oggi, se preso in tempo, si può guarire. Oggi il mio pensiero va a tutte le donne che affrontano questa malattia con coraggio, sacrifici e sofferenze”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo in occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno. “Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti che hanno consentito a molte donne di salvarsi. Ma la vera chiave è quella della prevenzione, incrementando gli screening e sensibilizzando le donne affinché seguano un percorso di controlli regolari. In questo senso, è fondamentale anche assicurare a tutti l’accesso alle cure, in qualsiasi parte del Paese si viva. Va in questa direzione l’impegno del governo per incrementare le risorse del fondo sanitario nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute. Il nostro impegno andrà avanti per sostenere concretamente tutti coloro che sono impegnati in prima linea in questa lotta. Un controllo può salvare la vita, ricordiamolo sempre”, conclude.

condividi su: