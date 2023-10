Sicilia a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 17 ottobre, come riporta Agipronews, a Bolognetta (PA) sono stati vinti 25.950 euro da un fortunato giocatore. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 4,7 milioni di euro, per un totale di circa 931 milioni di euro dall’inizio del 2023.

condividi su: