FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO: RIPARTE LA CAMPAGNA CON SMS SOLIDALE #SPAZIOAISOGNI PER SOSTENERE UN ANNO DI ATTIVITÀ DEL CENTRO DIAGNOSTICO

Osimo, 16 ottobre 2023 – I bambini e gli adulti sordociechi “non vedono e non sentono, ma di certo sognano”: lo ricorda Neri Marcorè nello spot della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro “Spazio ai sogni”, di cui è protagonista insieme a Renzo Arbore. Sognano di fare grandi progressi, all’interno di una casa realizzata con ambienti fatti su misura per loro, dove possano essere seguiti da operatori capaci di leggere i loro bisogni ma anche le loro potenzialità e dove ci sia lo spazio per le loro famiglie, al fine di intraprendere un percorso che li accompagni per tutta la vita. Questa casa esiste già: è il Centro Nazionale di Osimo, che poggia le sue fondamenta su un sogno iniziato nel 1964 e che lo scorso marzo è diventato realtà. Perché alla Lega del Filo d’Oro si lavora ogni giorno per rendere possibili cose che sembrano irrealizzabili.

All’interno del Centro Nazionale opera il Centro Diagnostico, una struttura unica in Italia dove l’équipe interdisciplinare psicopedagogica e medica della Lega del Filo d’Oro mette a punto per ogni utente un percorso educativo-riabilitativo personalizzato, mettendo a disposizione competenze specialistiche per l’indagine diagnostica, la valutazione e il trattamento precoce di bambini al di sotto dei 6 anni. È il luogo in cui avviene il primo incontro tra la Fondazione e le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali: un incontro, raccontano le famiglie, che cambia loro la vita, perché dopo aver sentito tanti “no”, per la prima volta qui scoprono che oltre i limiti c’è un mondo di possibilità, anche per loro.

Attraverso la campagna #spazioaisogni, a cui tutti possono contribuire fino al 31 dicembre 2023 con una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514, sarà possibile supportare un anno di attività del Centro Diagnostico, che da settembre 2022 ha raddoppiato i posti disponibili, permettendo così di accogliere non più quattro, ma ben otto persone contemporaneamente insieme alle loro famiglie, riducendo le liste d’attesa. Nel 2022 il Centro Diagnostico della Fondazione ha trattato 122 utenti (+130% rispetto al 2021), effettuando 43 trattamenti precoci.

«Raddoppiando la presa in carico del Centro Diagnostico, oggi siamo in grado di ridurre le liste d’attesa e quindi di intervenire più precocemente sui bambini, riuscendo ad ottenere le migliori risposte ai trattamenti educativi e riabilitativi e contemporaneamente offrire alle persone adulte percorsi riabilitativi mirati alla loro complessa condizione di pluridisabilità. – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – Scegliere di sostenere la campagna “Spazio ai sogni” significa, dunque, garantire un miglioramento della qualità di vita a tanti bambini ed adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e alle loro famiglie, rispondendo in modo concreto ai loro bisogni specifici. Anche un piccolo contributo può fare la differenza per la vita di chi non vede e non sente, per questo serve il sostegno di tutti».

Quando le famiglie varcano la porta del Centro Diagnostico di Osimo, conoscono a memoria tutte le competenze che mancano al proprio figlio, adulto o bambino che sia, senza ancora immaginare quanto insieme a lui si possa costruire alla Lega del Filo d’Oro, dove i “no” non esistono. Come è successo a Gabriele, il protagonista dello spot della nuova campagna #spazioaisogni, che è nato prematuro, di soli 676 grammi, e ha trascorso tutto il suo primo anno di vita in ospedale. Alla Lega del Filo d’Oro è arrivato nel maggio 2018, a un anno e mezzo, attaccato alla bombola dell’ossigeno: proprio a Osimo si è valutato di toglierla e Gabriele da allora respira autonomamente. Un esempio potente di ciò che questi bambini possono raggiungere, quando c’è qualcuno che crede in loro e sogna insieme a loro. Perché i sogni sono sempre appesi a un filo, come dice nello spot Renzo Arbore, ma il “filo d’oro della solidarietà” è capace di dare loro vita.

L’INTERVENTO DIAGNOSTICO-VALUTATIVO: LA PRIMA TAPPA DI UN PERCORSO CONDIVISO

Il primo passodel percorso educativo-riabilitativo che le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali intraprendono con la Lega del Filo d’Oro è rappresentato dalla valutazione psicodiagnostica, che avviene presso il Centro Diagnostico. Nel corso della valutazione, che si completa mediamente nell’arco di una settimana, l’équipe interdisciplinare – composta da psicologi, educatori, assistenti sociali, medici, tecnici specializzati nella riabilitazione e infermieri – effettua un’analisi globale delle abilità, potenzialità e caratteristiche della persona. Questo consente di elaborare un programma riabilitativo individualizzato, che verrà successivamente attuato in altre strutture di riferimento del territorio di residenza dell’utente o all’interno dei Centri di Riabilitazione della Lega del Filo d’Oro. Il coordinamento e l’integrazione tra gli interventi sanitari e psico-sociopedagogici consentono di sviluppare percorsi riabilitativi personalizzati rispetto all’età, al tipo di disabilità e alle esigenze specifiche dell’utente e della sua famiglia. In risposta alle crescenti richieste da parte di famiglie con bambini nati con patologie gravi e plurime, ai servizi valutativi del Centro Diagnostico si è aggiunto negli anni l’intervento precoce, un percorso residenziale di breve durata finalizzato ad agire tempestivamente, nelle prime fasi di sviluppo del bambino, per ottenere le migliori risposte possibili ai trattamenti educativi e riabilitativi e valorizzarne le abilità residue.

TESTIMONIAL E AMBASSADOR PER SOGNARE INSIEME ALLA LEGA DEL FILO D’ORO

Sognare insieme vuol dire sognare in grande e quindi poter realizzare i sogni di chi non vede e non sente: per questo sono nuovamente schierati accanto della Lega del Filo d’Oro i testimonial storici Renzo Arbore e Neri Marcorè, protagonisti dello spot della campagna “Spazio ai sogni”. Assieme a loro, per supportare l’impegno della Fondazione, ci sono anche alcuni celebri nomi appartenenti al mondo della musica e dell’alta gastronomia che, attraverso note musicali e culinarie, sono capaci di far sognare: si tratta dei maestri d’orchestra Leonardo De Amicis, Fabio Frizzi, Pinuccio Pirazzoli e Beppe Vessicchio, affiancati dal cuoco Filippo La Mantia e dai portieri di Serie A e della Nazionale Gigio Donnarumma, Samir Handanovic, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel.

LA CAMPAGNA “SPAZIO AI SOGNI”

Sostenendo la campagna #spazioaisogni, a cui tutti possono contribuire fino al 31 dicembre 2023 con una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514, sarà possibile supportare un anno di attività del Centro Diagnostico, andando così a sostenere i costi del personale altamente specializzato impiegato nel servizio. L’esperienza accumulata nel corso degli anni dalla Lega del Filo d’Oro nella comprensione e nella gestione delle esigenze di cura delle persone con pluridisabilità ha evidenziato, infatti, l’importanza di dotarsi di personale molto qualificato e in continua formazione e soprattutto di un rapporto operatori/utenti numericamente superiore agli standard definiti dalla normativa vigente, ovvero oltre due operatori garantiti per ogni utente. Per maggiori informazioni visita il sito: spazioaisogni.it

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali e di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali, di 5 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45514 da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

