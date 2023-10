In distribuzione L’Araldo della lingua e della cultura italiana all’estero di Ottobre!

E’ in distribuzione il numero di ottobre de “L’Araldo della Lingua e della cultura italiana all’estero”, pubblicato a cura dell’Associazione “Identita’ Italiana – Italiani all’estero”. Grande spazio dedicato alla Settimana della Lingua Italiana organizzata per la prima volta alle Isole Canarie e per la precisione a Lanzarote dal Presidente della Societa’ Dante Alighieri- Comitato delle Isole Canarie, l’infaticabile Avvocato Alfonso Licata: viene pubblicato il programma integrale delle tre giornate (19-21 Ottobre): una serie di appuntamenti da non perdere per tutti coloro (Italiani e no) che amano l’Italia e ne apprezzano la Lingua e la Cultura.

Tra gli altri articoli, citiamo: il capitolo dedicato a Boccaccio della Storia della Letteratura Italiana redatto da Silvana Zacco Pancari, l’articolo del prof. Marcello Croce sulla minaccia incombente sulla lingua italiana per l’abuso degli anglicismi, l’intervista di Giuseppe Spinelli alla Presidente della “Dante Alighieri” di Colon (Entre Rios – Argentina), prof. Maria Dalleves,e una rievocazione della tragedia di Mattmark in Svizzera nella quale il 30 Agosto del 1965 persero la vita molti lavoratori italiani cola’ emigrati. Per leggere questo numero de L’Araldo, cliccate sul seguente collegamento (link):https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:127d3e12-00a9-3bfd-87f9-c1b59e3c4d0e

Ricordiamo che chiunque puo’ ricevere l’Araldo comodamente nella propria casella di posta elettronica e gratuitamente, purche’ ne faccia richiesta a: identit.itestero@libero.it

condividi su: