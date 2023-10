Rapina con coltello ai giardini

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono accorsi nei giardini pubblici vicini a via delle Medaglie d’Oro, dove un 24enne egiziano aveva appena tentato di perpetrare una rapina. Il soggetto si era avvicinato a un giovane uomo che nel frattempo era intento a sorvegliare il figlio, con il pretesto di chiedergli delle sigarette. Ricevuta risposta negativa, il reo intimava al malcapitato di consegnargli il cellulare. Alla nuova risposta negativa della vittima, lo stesso tentava di strapparglielo dalle mani e, non riuscendovi, aggrediva la vittima. Ne nasceva così una colluttazione, nell’ambito della quale il soggetto straniero estraeva un coltello a serramanico tentando di colpire ripetutamente il malcapitato, infine attinto ad una coscia. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di rintracciare l’autore del fatto, rimasto nel parco al termine del violento episodio, nella cui disponibilità è stato rinvenuto il coltello verosimilmente utilizzato per la commissione del delitto. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione dell’A.G. fiorentina. Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza, fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile, mentre il papà, trasportato presso il vicino ospedale “Careggi”, al termine delle cure, è stato dimesso.

condividi su: