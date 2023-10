Israele/TPO : Save the Children, tutte le parti si concentrino sulla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie e interrompano la spirale di paura e sofferenza che hanno sopportato per troppo tempo

“In seguito all’escalation di violenza tra i gruppi armati palestinesi e le forze israeliane, in Israele e a Gaza, i nostri operatori e le loro famiglie si stanno preparando ad affrontare la situazione. I bambini saranno terrorizzati. Nelle precedenti escalation, molti di loro sono stati uccisi e feriti, per non parlare delle gravi conseguenze sulla salute mentale: non ne sono mai usciti indenni. Tutte le parti devono dare prova di moderazione, concentrarsi sulla sicurezza dei bambini e delle famiglie e interrompere la spirale di paura e sofferenza che stanno sopportando da troppo tempo” ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children nei Territori Palestinesi Occupati, commentando l’attuale situazione.

Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini in pericolo e garantire loro un futuro – lavora con i bambini palestinesi fin dagli anni Cinquanta, con una presenza permanente nei Territori palestinesi occupati (TPO) dal 1973. I team dell’Organizzazione operano in tutto il territorio palestinese, con i propri partner, per garantire che i bambini sopravvivano, abbiano la possibilità di imparare, siano protetti da ogni tipo di abuso e che tutti gli attori si impegnino a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia .

Per sostenere l’intervento di Save the Children in emergenza: https://www.savethechildren.it/dona-fondo-emergenze#form-start

