Una pistola nascosta nell’armadio

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e della Stazione di Avola, hanno arrestato un 32enne del luogo per detenzione abusiva di armi e munizionamento. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola cal. 9 priva di matricola con 4 munizioni inserite nel caricatore che i militari hanno trovato all’interno di una busta nell’armadio della camera da letto ed ulteriori 7 munizioni calibro 7,65 erano nascoste nell’auto del 32enne. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

