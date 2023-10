M5S all’Ars: “Geraci si autosospenda da commissione Antimafia”

Palermo 5 ottobre 2023 – “Stando alle recenti notizie di cronaca che riportano fatti in cui sarebbe coinvolto il deputato regionale Salvatore Geraci, riteniamo opportuna la sua autosospensione dalla commissione Antimafia dell’ARS, come avvenuto in passato per altri deputati, in attesa che sulla vicenda sia fatta chiarezza. Questo anche per consentire al deputato di difendersi in maniera serena nelle sedi opportune, qualora gli fosse richiesto”.

È quanto dichiarano le deputate regionali M5S Roberta Schillaci e Jose Marano, componenti della commissione Antimafia dell’Ars.

