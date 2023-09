Incendi, Antonio De Luca (M5S): “Pure il vescovo di Cefalù contro la catalessi del governo Schifani, è evidente che la misura è colma. Pericolose non sono le parole del prelato, ma la totale nullità di questo esecutivo”

“Se il Vescovo di Cefalù esce con una sortita così pesante sulla ormai perpetua emergenza incendi, è evidente che la misura è abbondantemente colma. E da tempo. Schifani farebbe bene a rifletterci: Non sono le dichiarazioni del prelato ad essere pericolose, ma la totale inazione e inefficacia del suo esecutivo, praticamente nullo su tutti i versanti. Ci lamentavamo dei governi Crocetta e Musumeci; non potevamo immaginare che la sorte beffarda avesse in serbo per i siciliani di molto peggio: Schifani”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Questa volta – continua Antonio De Luca – ad alzare la voce contro questo esecutivo non sono le solite opposizioni brutte e cattive, ma un autorevole esponente della Chiesa, che non fa che incarnare il pensiero della stragrande maggioranza dei siciliani che, lo ricordiamo al distratto Schifani, che evidentemente non se n’è nemmeno accorto, sono già scesi in piazza a protestare contro gli incendi proprio sotto le sue finestre”.

“Schifani che troppo spesso ha brillato per la sua assenza ed il suo colpevole silenzio – conclude Antonio De Luca – ha perso un’occasione per tacere. Anziché cercare di spegnere le polemiche con inutili chiacchiere, pensi a spegnere le fiamme, che stanno devastando la Sicilia, anzi a prevenirle, perché e nella prevenzione, soprattutto, che ha fallito il governo regionale. Se sugli incendi, Schifani ha qualcosa da dire, venga a dirlo in aula, dove lo aspettiamo da tempo, davanti a quel Parlamento che continua ad evitare e a snobbare”.

