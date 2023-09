ONU, CAIATA (FD’I): GRAZIE A MELONI ITALIA TORNA PROTAGONISTA

“Aver assistito dal vivo al discorso del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è stata una grande emozione. Un onore che, come lei ci ha ricordato ‘non è leggero come il privilegio, ma pesante come lo è la responsabilità’”. Così dichiara l’Onorevole Salvatore Caiata, Presidente InCE.

“Essere presente all’Assemblea delle Nazioni Unite – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia -, a quasi di 80 anni dalla sua creazione, ci ricorda con ancora più forza la sacralità di questa istituzione, riaffermando il valore e la sua funzione nel creare le condizioni necessarie per che garantire pace e prosperità tra i popoli”.

“Un discorso emozionante, forte e coraggioso che ha suscitato l’ammirazione di tutti, anche di coloro che fino a poco tempo fa la consideravano con superficialità. Grazie al Presidente Meloni l’Italia si sta riprendendo il posto che le compete”- conclude il Segretario della Commissione Affari Esteri.

