ONU, CAIATA (FD’I). INSIEME AL PRESIDENTE MELONI A NY UNITI PER LA PACE

“Insieme al Presidente Meloni all’Onu a NY uniti per la pace.Da oggi sarò a NY per la 78esima Assemblea delle Nazioni Unite. Un momento fondamentale per il nostro Paese. Sarò qui insieme al mio Presidente Meloni, al Ministro degli Esteri Tajani, al Sottosegretario Cirielli e alla Presidente Craxi e ai colleghi Onorevoli Lupi e Amendola”- così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata Presidente InCE.

“Un grande onore- prosegue il deputato di Fratelli d’Italia- , oltre ad essere un grande privilegio per me, essere qui. Le sfide globali che ci attendono richiedono unità e coraggio. Essere a New York, la grande mela, il centro del mondo ci dà la misura di come ogni nostra azione può fare la differenza. Come da tutto qui abbia inizio”.

“La 78esima riunione ha infatti come focus specifico quello sugli SDGS, sullo sviluppo sostenibile della nostra società per domandarci a che punto siamo nell’attuazione dell’Agenda 2030. Saremo qui, uniti, a far sentire la voce del nostro Paese, a ribadire il nostro impegno, ma soprattutto a non far venire meno il nostro sostegno per la costruzione di un mondo migliore e più sostenibile per le future generazioni” – conclude l’On. Caiata, Segretario della Commissione Affari Esteri.

