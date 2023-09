Giovedì 14 settembre 2023, giorno di uscita in tutte le sale cinematografiche del nuovo film di Federico Moccia “Mamma, qui comando io”, esce in digitale la colonna sonora originale prodotta da Joseba Label composta da 4 brani inediti ed uno riarrangiato per l’occasione.La colonna sonora di “Mamma, qui comando io” è composta 4 brani inediti prodotti per l’uscita del film (“Noi tre” interpretata da Alessio Selvaggio, “I am THE BOSS” e “Inizia la festa” interpretate da Ivan Granatino, “Mille Luci” interpretata da Silvia Salemi) e un brano già edito ma in una nuova veste per l’occasione e scelto da Federico Moccia (“Ti voglio bene di Giovanni Segreti Bruno”).Spiega Gianni Testa, direttore artistico di Joseba Label: «Sono fiero e orgoglioso che Federico Moccia e Francesco De Blasio, produttore del film, abbiano deciso di affidare l’intera colonna sonora a Joseba Label, affrontando così con noi questa nuova avventura. Per noi questa colonna sonora è stata un bambino da partorire, allevare e portare fino alla sua maturità con l’uscita nelle sale. Ci sono state delle pre uscite per poter assaporare il mondo musicale che abbiamo creato intorno alle immagini del film, infatti il 1° settembre è stato rilanciato “Ti voglio bene” di Giovanni Segreti Bruno e l’8 settembre è uscito “Noi tre” interpretato da Alessio Selvaggio. Federico questa volta si è veramente superato, questo film è speciale per il grande messaggio d’amore che contiene».