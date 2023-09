Messaggio di solidarietà e proposta istituzione fondo di supporto da parte Ministero dell’Istruzione per la popolazione del Marocco

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime la propria solidarietà e vicinanza al popolo del Marocco per il terribile sisma che ha fatto registrare nella nottata di ieri una magnitudo pari a 7.0 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a 72 chilometri da Marrakech. In tragica evoluzione i dati relativi alle vittime; gli ospedali sono al collasso. Tra i morti tanti bambini e giovani.

Il CNDDU propone al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, di istituire un fondo di solidarietà per le scuole del Marocco e per i giovanissimi bisognosi di cure e sostegno in modo che ogni istituto scolastico italiano possa contribuire ad alleviare le sofferenze della popolazione.

condividi su: