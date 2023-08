Rome Art Week: online il bando del Miami New Media Festival riservato ai videoartisti residenti in Italia

I video selezionati saranno mostrati in prima mondiale a Miami. Iscrizioni fino all’15 settembre 2023Resterà aperta fino al 15 settembre la Call pubblica per la diciottesima edizione del Miami New Media Festival, sezione Italia, che per il sesto anno consecutivo celebra la collaborazione tra Rome Art Week e il prestigioso festival internazionale. Le domande di partecipazione vanno inviate mediante il form online sul sito www.romeartweek.com, dove è consultabile anche il relativo bando.A questo bando possono partecipare gratuitamente artisti di età superiore ai 16 anni, residenti in Italia, di qualsiasi nazionalità, con video della durata massima di 10 minuti. L’edizione 2023 è diretta da Marinellys Tremamunno, giornalista e videomaker, con il sostegno di Massimiliano Padovan Di Benedetto, direttore di RAW.Il tema curatoriale di quest’anno è “Global Healing” (Guarigione Globale). “In un mondo convulso, immerso in tante guerre e conflitti, oggi più che mai dobbiamo trovare modi per riunirci e prenderci cura del nostro corpo, della nostra mente e del nostro spirito”, ha sottolineato Andreina Fuentes Angarita, fondatrice del MNMF.Inoltre “il Miami New Media Festival desidera mostrare che l’arte può essere un potente strumento di guarigione, può aiutarci a esprimere le nostre emozioni, a connetterci con gli altri e a trovare un significato nei momenti difficili. La new media art può ispirare artisti e membri della comunità affinché trovino un terreno comune di azione per risanare il mondo. Siamo convinti che le espressioni artistiche siano una risposta al nostro presente e che abbiano un effetto curativo sulla nostra società”, si legge sul bando.I video selezionati saranno mostrati in prima mondiale a Miami: il 7 ottobre presso la sede di Arts Connection Foundation, il 21 ottobre si terrà una notte di proiezioni e performance di strada e dal 3 al 5 novembre presso il Doral Cultural Center, in occasione della Doral International Art Fair (DIAF). Invece, in Italia, è prevista la prima presentazione a fine ottobre, durante la RAW, per poi dopo continuare con le altre tappe mondiali del festival, che includono Amsterdam, Colombia, Venezuela, Curazao e Repubblica Dominicana. Non perdere questa occasione!Il Miami New Media Festival è promosso dalla fondazione americana Arts Connection, partner di RAW dal 2017. È un grande festival di arte contemporanea che mira a promuovere la creazione artistica attraverso la tecnologia e i nuovi media. Per partecipare al bando italiano visita: https://romeartweek.com/it/miami-new-media-festival/