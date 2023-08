Ospitalità diffusa, al via la tre giorni di Nebrodi Cavalli 2023, sindaco Grasso (Capri Leone): “Occasione unica per ammirare la bellezza del mondo equestre”

Capri Leone, 28/08/2023: Continuano le attività all’interno dell’ambizioso progetto di Nebrodi Ospitalità Diffusa. In collaborazione con l’Associazione Ippo Nebros, dal 1° al 3 settembre presso il Parco Sub Urbano di Rocca di Capri Leone sarà allestita la manifestazione “Nebrodi Cavalli 2023”, un evento biennale (riproposto nel 2024 in un altro Comune della rete) dedicato al sempre più ricercato e valorizzato mondo equestre. Un evento denso di attività e spettacoli per gli appassionati di cavalli e per il pubblico in generale.

Si parte il 1° settembre, alle ore 17:00, con l’inaugurazione della manifestazione e l’apertura degli stand e dei Pony Games, che si concluderanno alle ore 21:00. Il 2 settembre, alle ore 19:00 seguirà la dimostrazione di Mascalcia, che terminerà alle ore 20:30. Alle ore 21:00, via al Galà equestre e il saluto alle Istituzioni, con la partecipazione di professionisti equestri tra cui Bartolo Messina & Gli Aragonas, Francesco Nobile, Carmelo Lo Cicero, Francesco Amato, Giuseppe Corviseri e Mario Burderi. La serata sarà condotta da Antonio Latteri. Il 3 settembre, infine, alle ore 09:30, si svolgerà una sfilata di carrozze e cavalli per le vie del paese, con partenza dal piazzale antistante il campo sportivo. Alle ore 14:30, avrà inizio una manifestazione di Gimkana a cavallo, alla fine della quale saranno premiati tutti i partecipanti.

“L’appuntamento equestre è un’occasione unica per ammirare la bellezza dei cavalli e la professionalità dei loro cavalieri, oltre che per scoprire le tradizioni e la cultura del territorio – afferma il sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso, ente capofila del progetto di Nebrodi Ospitalità Diffusa. Siamo orgogliosi di ospitare la manifestazione che rappresenta una vetrina importante per la comunità nebroidea e per il nostro progetto di ospitalità diffusa. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile sui Nebrodi, facendoli sentire parte della nostra comunità e mostrando loro le nostre bellezze naturali, artistiche, culturali ed esperenziali. Siamo convinti che questo sia il modo migliore per valorizzare le nostre risorse e creare opportunità di sviluppo sostenibile”.

“La manifestazione equestre – conclude il Primo cittadino di Capri Leone – si inserisce perfettamente in tale scenario, allestito all’interno della rete dei dieci Comuni nebroidei aderenti al progetto. Abbiamo l’ambizione di creare, attraverso il valore, un sistema integrato di offerta turistica basato sul recupero del patrimonio edilizio dismesso, da destinare a case-albergo, sulla valorizzazione delle attività esperienziali legate alla cultura e all’identità dei Nebrodi, sulla promozione delle attività all’aria aperta e sulla creazione di una piattaforma web per rendere più smart, accessibile e interattivo il viaggio sui Nebrodi.

