Venezia 2023: Matteo Garrone punta al Leone d’Oro, Saverio Costanzo e Pietro Castellitto outsider in quota

ROMA – Italiani protagonisti dell’80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che si aprirà domani al Lido: come riporta Agipronews, “Io capitano” di Matteo Garrone è tra i favoriti per il Leone d’oro a 8 volte la scommessa, alle spalle del greco “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos, offerto a 4 dai bookmaker internazionali, e del cileno Pablo Larrain, con “El Conde” a 6,50. C’è da battere la concorrenza di due biopic: “Priscilla” di Sofia Coppola, dedicato alla moglie di Elvis Presley, a 12 volte la scommessa, e di “Ferrari” di Michael Mann che insegue a 15. A 17 la vittoria di “Maestro” di Bradley Cooper, stessa quota per “Adagio” di Stefano Sollima, con “Lubo” di Giorgio Diritti a 26, come “The Killer” di David Fincher. Più lontano Saverio Costanzo con “Finalmente l’alba” a 34 (insieme a “Dogman” di Luc Besson), mentre Edoardo De Angelis con “Comandante” e Pietro Castellitto con “Enea” chiudono la lavagna a 51 volte la posta.

