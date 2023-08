POLITICA, CAIATA (FD’I):Grande soddisfazione per la nomina di Arianna Meloni

“Grande soddisfazione per la nomina di Arianna Meloni come responsabile della Segretaria Politica di Fratelli d’Italia. Un riconoscimento davvero importante a riprova di un sentimento politico che nasce dalla profonda passione politica condivisa e nella comunanza degli sforzi, sicuri che Arianna Meloni contribuirà alla crescita del partito, a testimonianza di una nomina che altro non è che il consolidarsi di una posizione di fatto già occupata, a dispetto delle malelingue”. Così dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata, Presidente dell’InCE e Segretario della Commissione Affari Esteri e Comunitari

