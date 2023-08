Lotto, in Sicilia vinti 67 mila euro

Il Lotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 24 agosto, come riporta Agipronews, sono stati vinti un totale di oltre 67mila euro. La vincita più alta di giornata è stata centrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove il terno secco 7-17-76 sulla ruota di Palermo è valso ben 45mila euro a un fortunato giocatore. A completare il quadro della regione sono i 12.500 euro vinti a Messina con l’ambo 48-71 sulla ruota Nazionale e i 9.750 euro vinti a Canicattì, in provincia di Agrigento, grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 753 milioni in questo 2023.

