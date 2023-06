Gioco patologico, ISS: online la mappa dei centri di cura del Ssn, sono 163 in tutta Italia

ROMA – Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS ha pubblicato una mappa geolocalizzata per creare una panoramica completa dei servizi dedicati alla cura del disturbo da gioco e disponibili in tutta Italia: la mappa “è aggiornata costantemente” e “fornisce in tempo reale le principali informazioni sui centri” che “offrono una presa in carico globale e integrata”, spiega Claudia Mortali, ricercatrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell’ISS.

Attualmente, riferisce Agipronews, 163 servizi con accesso gratuito agli utenti hanno risposto al censimento: di questi, 68 sono situati nelle regioni del Nord (tra cui 23 in Piemonte e 14 in Lombardia), 50 nel Centro (24 in Toscana, 16 nel Lazio e 6 in Umbria) e 45 sono distribuiti nel Sud e nelle Isole (15 in Puglia e 8 in Sicilia).