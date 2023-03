Psicologo di base. Verso approvazione legge. Pellegrino (FI). “Importante per ampliare tutela di persone fragili”

“L’approvazione della legge regionale per istituire lo psicologo di base, di cui oggi in Commissione è stato approvato un testo base, rappresenterà un elemento di grande innovazione in Sicilia per la prevenzione e la cura del disagio psichico e psicologico.

Rafforzare il sistema sanitario con queste nuove figure professionali, in numero adeguato a garantire una presenza capillare nel territorio, sarà infatti strumento per dare adeguata assistenza a tutti coloro, soprattutto fra le persone più fragili, che oggi non hanno possibilità di accedere autonomamente a questo tipo di servizio. Sarà anche un modo per ridurre nel lungo periodo i costi dello stesso servizio sanitario, perché l’azione preventiva svolta in sul territorio si tradurrà in minori spese mediche per la cura e minore spesa farmaceutica.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, firmatario di uno dei disegni di legge per l’istituzione dello psicologo di base che oggi sono stati esaminati dalla Commissione Sanità dell’ARS ed esitati per la discussione in Aula.