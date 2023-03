Lavoro, Ternullo (FI): “Tema centrale per Forza Italia. Sì a Commissione d’inchiesta”

Roma, 22/03/2023: “Per Forza Italia, la questione lavoro è un punto centrale di tutti i programmi di governo e di ogni iniziativa politica. E nel rispetto dei valori, degli ideali e di quella tradizione che da sempre accompagna le nostre battaglie, oggi siamo qui a sostenere la costituzione della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la proposta in esame facciamo un passo in più rispetto al passato, perché si amplia di molto lo spettro di indagine mettendo a fuoco nuove ed ulteriori tematiche da approfondire. Come ad esempio la differenza tra sessi nel mondo del lavoro, la parità di retribuzione o il diritto ad avere i congedi parentali. Fondamentale anche la questione sulla digitalizzazione e l’impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Infine la formazione, il collegamento con il percorso di studi e il raffronto con il livello di formazione estero. Grazie a questo nuovo perimetro di inchiesta della Commissione, il Parlamento avrà una lente d’ingrandimento su tutti gli aspetti attuali e il legislatore potrà comprendere le criticità ed offrire spunti per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i cittadini italiani. Il nostro impegno non mancherà, soprattutto sui temi della semplificazione, che ritengo debbano tornare ad essere centrali nelle politiche sul lavoro e incidere positivamente nella vita di ogni lavoratore di questo Paese”. Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo sulla proposta di istituzione della Commissione di inchiesta sul lavoro.